***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji'nin halka arzında satışa hazır bekletilen 1.812.500 TL nominal değerli payın tamamının 27/10/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 05/11/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 38.062.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886101BIST