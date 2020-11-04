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***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

04.11.2020 13:14
GÜNCEL HABERLER



***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

Kontrolmatik Teknoloji'nin halka arzında satışa hazır bekletilen 1.812.500 TL nominal değerli payın tamamının 27/10/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 05/11/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 38.062.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak alınacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886101


BIST




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SERVE 17,60 1.906.114 % 10,00  
UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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Dolar 8,4175 8,4210 % 0,12  
Euro 9,8558 9,8741 % 0,33  
Sterlin 10,9023 10,9570 % -0,09  
Frank 9,1882 9,2436 % 0,22  
Riyal 2,2379 2,2491 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 -3,28  
Altın Gr. 516 516 1,55  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 24,07 24,09 -0,06  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,00  
B. Petrol 40,74 40,74 1,03  
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