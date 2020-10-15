***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
15.10.2020 18:14
***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/10/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.250.000
Baz Fiyat (TL)
6,9
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/10/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
12-13/10/2020
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin (Şirket)
7.250.000
TL nominal değerli paylarının Borsa dışında halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.25
0.000
TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.
Halka arz edilen
7.250.000
TL nominal değerli paylar 19/10/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da
6,90
TL/pay baz fiyat, "
KONTR.E
" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882009
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05486,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,59
|Açılış
|: 486,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,32
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|BALAT
|9,65
|1.316.868
|% -9,98
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|GARAN
|7,01
|877.290.001
|% -1,54
|
|SISE
|6,72
|763.270.113
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9273
|7,9304
|% 0,25
|
|Euro
|9,2858
|9,2915
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2228
|10,2741
|% -0,38
|
|Frank
|8,6462
|8,6983
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1083
|2,1188
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,77
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem