***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi15/10/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)7.250.000Baz Fiyat (TL)6,9İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih19/10/2020Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi12-13/10/2020AçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin (Şirket)7.250.000TL nominal değerli paylarının Borsa dışında halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.250.000TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.Halka arz edilen7.250.000TL nominal değerli paylar 19/10/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da6,90TL/pay baz fiyat, "KONTR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882009BIST