***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:26
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885330
BIST
13:121.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 26,46
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:128,3816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0360
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:129,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:12508,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,31
|Açılış
|: 508,76
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:12
|KARTN
|1.994,00
|8.791.546
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.182.409.641
|% 1,96
|
|ASELS
|17,80
|851.630.828
|% 6,27
|
|GARAN
|6,71
|657.739.193
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|605.998.451
|% 2,61
|
|THYAO
|9,69
|594.118.012
|% 7,43
|
|TSKB
|2,60
|2.182.409.641
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,26
|573.694.852
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,74
|254.209.217
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,84
|211.598.412
|% 1,66
|
|GARAN
|6,71
|657.739.193
|% 1,67
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3757
|8,3816
|% 0,43
|
|Euro
|9,7510
|9,7625
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,7970
|10,8511
|% 0,21
|
|Frank
|9,1018
|9,1566
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% 0,42
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|29,04
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|14,05
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|36,99
|36,99
|-0,95
|