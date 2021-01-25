KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler17:47
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,4035
|7,4088
|% -0,02
|Euro
|8,9785
|8,9858
|% -0,41
|Sterlin
|10,0783
|10,1288
|% -0,29
|Frank
|8,2928
|8,3428
|% -0,51
|Riyal
|1,9641
|1,9740
|% -0,27
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|2,79
|Altın Gr.
|443
|443
|1,09
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,05
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|B. Petrol
|54,94
|54,94
|-0,31
Seans Raporu 17:47
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
- 17:59 BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında