***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:11
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912587
BIST
12:141.503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 19,58
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:147,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2123
En Düşük
7,1530
12:148,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8056
En Düşük
8,7148
12:14413,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,79
|Açılış
|: 413,85
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|KRONT
|59,90
|17.822.265
|% -5,52
|
|PETKM
|5,40
|1.043.272.164
|% 4,65
|
|THYAO
|13,13
|601.212.634
|% 2,34
|
|KARSN
|4,67
|575.486.398
|% -0,64
|
|SASA
|43,30
|552.935.910
|% 8,41
|
|KOZAL
|134,80
|464.343.900
|% 0,97
|
|PETKM
|5,40
|1.043.272.164
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,34
|435.928.875
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,92
|124.265.769
|% 2,22
|
|KARSN
|4,67
|575.486.398
|% -0,64
|
|TSKB
|1,75
|185.052.594
|% 0,57
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1918
|7,1949
|% 0,35
|
|Euro
|8,7960
|8,8002
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,1498
|10,2007
|% 0,43
|
|Frank
|7,9093
|7,9570
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9104
|1,9200
|% 0,23
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-13,00
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-13,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,65
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,58
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|0,60
|
Seans Raporu
12:13
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