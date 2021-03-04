***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:00
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915044
BIST
10:151.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:157,4375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:158,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:15411,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,45
|Açılış
|: 410,69
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:15
|KRVGD
|18,59
|108.620.762
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,06
|20.521.107
|% -9,87
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|54,00
|8.131.353
|% -6,90
|
|THYAO
|14,90
|291.631.890
|% -0,13
|
|PETKM
|5,82
|201.083.983
|% 1,57
|
|GOZDE
|8,45
|120.838.242
|% 6,56
|
|OZKGY
|6,19
|110.658.706
|% 9,95
|
|OZKGY
|6,19
|110.658.706
|% 9,95
|
|PETKM
|5,82
|201.083.983
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,44
|84.055.777
|% 0,41
|
|TSKB
|1,71
|43.819.728
|% 0,59
|
|THYAO
|14,90
|291.631.890
|% -0,13
|
|OZKGY
|6,19
|110.658.706
|% 9,95
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4311
|7,4375
|% -0,11
|
|Euro
|8,9678
|8,9770
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,3385
|10,3903
|% -0,20
|
|Frank
|8,0462
|8,0947
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9741
|1,9840
|% -0,26
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,83
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,53
|