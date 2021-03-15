***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 15:18
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918193
BIST
15:331.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:337,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0306
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:338,9892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0654
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:33418,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,46
|Açılış
|: 418,89
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:33
|TRILC
|19,48
|13.074.099
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|276.447.899
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.748.823
|% 9,99
|
|KAPLM
|28,68
|5.436.952
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|26.494.759
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.817.953
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.813.591
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,56
|768.297.229
|% 1,06
|
|GARAN
|8,81
|725.605.446
|% -1,23
|
|THYAO
|14,61
|631.425.581
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,63
|590.994.691
|% -0,13
|
|SISE
|7,76
|560.707.272
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,26
|282.523.583
|% -1,31
|
|BJKAS
|5,04
|429.759.709
|% 9,80
|
|GARAN
|8,81
|725.605.446
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,63
|590.994.691
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,71
|202.058.576
|% -1,09
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5343
|7,5362
|% -0,40
|
|Euro
|8,9865
|8,9892
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,4521
|10,5046
|% -0,54
|
|Frank
|8,0709
|8,1195
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0023
|2,0123
|% -0,46
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,42
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 12, 398.00 milyon TL de
-
15:48BSOKE
Yüzde 4.17 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 784, 291 adet işlem
-
15:47EGEEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 1, 623.80 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 320 adet işlem
-
15:45NATEN
Yüzde 8.16 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 772 adet işlem
-
15:44NATEN
Yüzde 8.25 oranında artışla 46.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 199, 044 adet işlem