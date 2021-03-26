***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:55
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920979
BIST
17:171.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,53
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:178,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0734
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:179,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1164
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:17445,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,68
|Açılış
|: 445,15
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BJKAS
|6,93
|595.873.114
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.189.861
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.659.927
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.290.975
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.515.728
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,92
|2.675.424.365
|% -1,00
|
|VESTL
|37,40
|1.012.696.799
|% 0,81
|
|SISE
|7,37
|888.525.614
|% 2,08
|
|SASA
|45,08
|753.734.964
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,71
|734.420.084
|% 3,87
|
|GARAN
|6,92
|2.675.424.365
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,84
|674.788.904
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|210.572.434
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,18
|332.197.159
|% 0,93
|
|TSKB
|1,39
|203.573.068
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0105
|8,0129
|% 0,92
|
|Euro
|9,4558
|9,4720
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,0162
|11,0714
|% 1,41
|
|Frank
|8,4805
|8,5316
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1290
|2,1397
|% 0,94
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,43
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,37
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.014
|9,16
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,43
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|2,09
|
Seans Raporu
17:15
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