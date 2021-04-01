***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 10:19
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922525
BIST
11:381.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:388,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:389,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:38450,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ARZUM
|24,22
|47.353.569
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.809
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.533.984
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.833
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.007.045
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SASA
|46,80
|497.628.411
|% 3,72
|
|KOZAL
|120,40
|415.535.561
|% 1,18
|
|BJKAS
|8,99
|362.994.084
|% 7,92
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|133.673.723
|% 2,52
|
|TSKB
|1,37
|78.754.820
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,92
|103.653.278
|% 0,52
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2086
|11,2648
|% -1,01
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -1,28
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,93
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,01
|