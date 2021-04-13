***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:21
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927127
BIST
10:081.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.380
10:088,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:089,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:08452,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,43
|Açılış
|: 452,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:07
|MTRKS
|49,56
|2.631.041
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|248.521
|% 9,99
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|683.663
|% 9,96
|
|KENT
|410,00
|3.284.920
|% 9,95
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|170.414
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,79
|5.838.107
|% -9,44
|
|TRILC
|44,36
|1.698.749
|% -6,49
|
|BJKAS
|13,38
|85.078.257
|% 8,87
|
|EREGL
|16,48
|40.891.949
|% 0,49
|
|FENER
|33,12
|32.541.621
|% 5,81
|
|AKSEN
|12,35
|28.740.127
|% 3,26
|
|NTGAZ
|15,50
|26.123.249
|% 4,17
|
|BJKAS
|13,38
|85.078.257
|% 8,87
|
|YKBNK
|2,08
|12.508.030
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,03
|5.660.008
|% 0,00
|
|HALKB
|4,50
|21.999.765
|% 0,90
|
|ODAS
|3,58
|16.205.658
|% 0,85
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1644
|8,1683
|% 0,23
|
|Euro
|9,7159
|9,7218
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1886
|11,2447
|% 0,19
|
|Frank
|8,7915
|8,8444
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1709
|2,1818
|% 0,21
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|63,66
|63,66
|0,38
|