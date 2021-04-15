***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:16
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928456
BIST
14:041.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.406
14:048,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1524
En Düşük
8,0064
14:049,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0732
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7695
En Düşük
9,6004
14:04452,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,33
|Açılış
|: 452,66
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,82
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TRGYO
|3,85
|269.319.282
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|21.997
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.778.951
|% 9,93
|
|SAYAS
|29,90
|31.132.571
|% 7,86
|
|EMKEL
|2,23
|3.551.980
|% 7,21
|
|ITTFH
|2,34
|121.690.394
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.060.007
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.429
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|11.498.551
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|3.291.125.962
|% 5,29
|
|EREGL
|18,23
|931.915.286
|% 4,05
|
|SASA
|47,14
|856.260.913
|% 1,29
|
|KRDMD
|7,74
|753.551.318
|% 4,59
|
|YKBNK
|2,19
|588.634.232
|% 1,86
|
|GARAN
|7,36
|3.291.125.962
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,19
|588.634.232
|% 1,86
|
|TSKB
|1,35
|145.557.489
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,74
|753.551.318
|% 4,59
|
|AKBNK
|5,10
|462.100.380
|% 3,24
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1336
|8,1427
|% 0,89
|
|Euro
|9,7484
|9,7558
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,0054
|11,0606
|% -0,65
|
|Frank
|8,6480
|8,7001
|% -0,64
|
|Riyal
|2,1320
|2,1426
|% -0,57
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,37
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|-2,55
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|-1,23
|
|Çeyrek
|722
|739
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,00
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,10
|
Seans Raporu
14:04
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 68 artarak (% 1.08 ) 1, 472
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14:16
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14:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, SASA
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14:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 13, 710.00 milyon TL de