***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:02
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928693
BIST
10:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.406
En Düşük
1.400
10:018,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0815
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
10:019,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0790
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
10:01459,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,73
|Açılış
|: 459,02
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler10:01
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|ESEN
|37,50
|3.236.888
|% 8,70
|
|BTCIM
|14,92
|546.281
|% 8,67
|
|RYSAS
|3,58
|9.505
|% -43,44
|
|SAMAT
|5,22
|754.494
|% -10,00
|
|PKENT
|2.115,00
|57.105
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|236.012
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,05
|1.754.368.451
|% 0,11
|
|THYAO
|11,83
|622.657.386
|% -0,59
|
|ISCTR
|5,03
|548.543.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,99
|296.682.529
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,51
|393.308.911
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,03
|548.543.792
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0839
|8,0888
|% 1,02
|
|Euro
|9,6779
|9,6852
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,0854
|11,1410
|% 0,72
|
|Frank
|8,7529
|8,8056
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1534
|2,1642
|% 1,13
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|1,34
|
|Altın Gr.
|459
|459
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,19
|