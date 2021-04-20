***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:02
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929377
BIST
10:371.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.370
10:378,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:379,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:37461,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:37
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.661.284
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|10.356.239
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EUKYO
|4,20
|432.426
|% 6,33
|
|EDIP
|1,99
|1.086.734
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.866.522
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,46
|34.061.481
|% -9,88
|
|ANELE
|4,98
|25.480.261
|% -9,29
|
|KONTR
|55,90
|2.801.873
|% -9,11
|
|GARAN
|7,12
|432.074.672
|% 1,71
|
|PETKM
|6,54
|229.608.945
|% -1,06
|
|EREGL
|17,97
|185.688.938
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,37
|130.039.194
|% 1,24
|
|SISE
|7,25
|120.521.016
|% -0,28
|
|GARAN
|7,12
|432.074.672
|% 1,71
|
|PETKM
|6,54
|229.608.945
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,86
|60.736.515
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|67.174.795
|% 1,44
|
|TSKB
|1,28
|41.083.248
|% -0,78
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0859
|8,0896
|% 0,02
|
|Euro
|9,7683
|9,7728
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2988
|11,3555
|% 0,21
|
|Frank
|8,8238
|8,8770
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1521
|2,1629
|% 0,12
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,60
|