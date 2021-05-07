***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 14:07
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935217
BIST
15:281.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
15:288,2631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2445
15:2810,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
15:28484,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,42
|Açılış
|: 484,99
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler15:28
|IHGZT
|1,43
|7.353.948
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.238.990
|% 9,99
|
|INTEM
|45,00
|4.726.549
|% 8,23
|
|INVEO
|117,50
|148.404.439
|% 7,70
|
|VAKFN
|15,54
|5.133.095
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|98.329.378
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,02
|71.562.623
|% -6,70
|
|PETKM
|6,51
|4.808.511.630
|% -5,65
|
|KOZAL
|128,30
|1.388.609.157
|% 4,73
|
|GARAN
|7,62
|1.222.492.618
|% 3,11
|
|KRDMD
|8,30
|871.036.852
|% 0,24
|
|TUPRS
|95,35
|767.141.151
|% 3,98
|
|PETKM
|6,51
|4.808.511.630
|% -5,65
|
|TSKB
|1,29
|403.039.042
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,09
|508.911.083
|% 0,48
|
|GARAN
|7,62
|1.222.492.618
|% 3,11
|
|SKBNK
|1,16
|184.615.772
|% 0,87
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2595
|8,2631
|% -0,08
|
|Euro
|10,0201
|10,0280
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4899
|11,5476
|% 0,32
|
|Frank
|9,0888
|9,1436
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2047
|2,2157
|% 0,30
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|15,32
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,37
|