***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 10:00
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939507
BIST
11:481.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
11:488,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1117
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:4810,5213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1126
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:48526,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,91
|Açılış
|: 526,63
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DERIM
|12,03
|18.967.232
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,32
|35.371.337
|% 9,37
|
|NTGAZ
|9,81
|63.869.374
|% 8,40
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|MRGYO
|1,26
|6.982.730
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,80
|10.073.225
|% -7,23
|
|DOGUB
|5,01
|5.605.082
|% -6,70
|
|METUR
|26,12
|17.780.028
|% -5,36
|
|SASA
|34,98
|784.598.473
|% 3,19
|
|THYAO
|13,63
|547.597.843
|% 1,04
|
|GARAN
|8,00
|496.303.161
|% -1,23
|
|PETKM
|6,35
|489.432.603
|% 1,93
|
|TUPRS
|100,00
|360.353.495
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,20
|290.132.533
|% -0,45
|
|PETKM
|6,35
|489.432.603
|% 1,93
|
|GARAN
|8,00
|496.303.161
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|95.506.535
|% 1,04
|
|THYAO
|13,63
|547.597.843
|% 1,04
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6275
|8,6307
|% 1,31
|
|Euro
|10,5160
|10,5213
|% 1,08
|
|Sterlin
|12,1595
|12,2205
|% 1,17
|
|Frank
|9,5396
|9,5971
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% 1,28
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-4,04
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|39,57
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,14
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,05
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|