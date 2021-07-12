***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:04
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950344
BIST
17:051.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -19,61
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:058,6353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:0510,2537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0389
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:05498,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -5,46
|Açılış
|: 498,08
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:05
|VBTYZ
|13,72
|45.877.499
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.408.532
|% 9,73
|
|ERBOS
|145,50
|162.959.709
|% 8,74
|
|EDIP
|3,10
|35.136.054
|% 7,64
|
|IDEAS
|49,46
|21.293.411
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.212.969
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.104.001
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,64
|1.269.498.817
|% 1,29
|
|THYAO
|13,37
|765.853.370
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,20
|591.380.207
|% -0,28
|
|EREGL
|18,17
|465.931.232
|% 0,66
|
|PETKM
|5,37
|438.638.757
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,26
|398.005.773
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|1.269.498.817
|% 1,29
|
|PEKGY
|1,09
|118.021.085
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,81
|197.283.495
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,20
|591.380.207
|% -0,28
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6328
|8,6353
|% -0,26
|
|Euro
|10,2480
|10,2537
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9496
|12,0095
|% -0,41
|
|Frank
|9,3980
|9,4546
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% -0,27
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-11,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-30,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-33,47
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-16,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,09
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,08
|