***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 10:31
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072625
BIST
10:173.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 35,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.869
10:1718,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
10:1718,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:17988,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,74
|Açılış
|: 988,41
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:17
|PENTA
|532,40
|42.836.877
|% 10,00
|
|SMRTG
|114,10
|29.227.400
|% 9,92
|
|VKING
|8,12
|1.086.392
|% 9,88
|
|MZHLD
|101,30
|14.177.799
|% 9,57
|
|ATSYH
|117,00
|1.234.350
|% 7,83
|
|KLRHO
|34,08
|26.843.259
|% -6,94
|
|KIMMR
|7,51
|1.007.400
|% -6,36
|
|MEGAP
|4,55
|7.502.840
|% -5,80
|
|MEGAP
|4,55
|7.502.840
|% -5,80
|
|AZTEK
|19,41
|25.508.626
|% -5,13
|
|THYAO
|98,50
|1.246.608.477
|% 0,05
|
|YKBNK
|10,14
|847.696.487
|% 4,43
|
|GARAN
|24,92
|816.152.006
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,63
|790.251.487
|% 5,25
|
|ISCTR
|9,72
|678.163.782
|% 3,51
|
|EKGYO
|4,56
|645.371.972
|% 1,56
|
|TSKB
|2,73
|242.721.508
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,90
|165.876.082
|% 0,53
|
|YKBNK
|10,14
|847.696.487
|% 4,43
|
|ISCTR
|9,72
|678.163.782
|% 3,51
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5820
|18,5994
|% 0,10
|
|Euro
|18,3044
|18,3189
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9943
|21,0996
|% -0,31
|
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,10
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,19
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.660
|6.733
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.291
|2,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.646
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|0,45
|
Seans Raporu
10:17
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