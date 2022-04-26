***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 11:55
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KONTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ünsalan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023757
BIST
14:372.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,95
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:3714,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:3715,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0140
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:37906,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,08
|Açılış
|: 906,01
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:35
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.214.992
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,98
|63.864.775
|% 9,64
|
|EUHOL
|2,83
|3.966.186
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,85
|29.007.884
|% -7,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,77
|17.613.477
|% -7,02
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,96
|4.652.612.433
|% 0,91
|
|KRDMD
|15,20
|1.983.669.098
|% 0,93
|
|TUPRS
|250,10
|1.161.151.613
|% -3,59
|
|GARAN
|14,98
|1.118.983.513
|% 0,07
|
|SISE
|17,75
|1.115.481.257
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,70
|805.935.287
|% -2,17
|
|ODAS
|2,44
|433.519.429
|% -1,61
|
|YKBNK
|5,06
|837.043.808
|% -1,36
|
|TSKB
|1,94
|266.001.292
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,20
|1.983.669.098
|% 0,93
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7940
|14,7972
|% 0,20
|
|Euro
|15,8097
|15,8210
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7176
|18,8115
|% -0,30
|
|Frank
|15,3757
|15,4683
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9316
|3,9514
|% 0,09
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|27,39
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|13,25
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,38
|