***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2022 12:05
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KONTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sami Aslanhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023760
BIST
13:542.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,26
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5414,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5415,8102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0235
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:54906,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,16
|Açılış
|: 906,09
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:52
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.850.443
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|TRCAS
|6,48
|55.167.803
|% 8,18
|
|EUHOL
|2,83
|3.853.820
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,83
|16.257.815
|% -5,85
|
|PAMEL
|111,70
|13.569.604
|% -3,71
|
|THYAO
|39,98
|3.926.340.807
|% 0,96
|
|KRDMD
|15,28
|1.714.222.029
|% 1,46
|
|TUPRS
|251,70
|1.006.192.612
|% -2,97
|
|SISE
|17,78
|946.966.223
|% -0,84
|
|EREGL
|34,46
|923.019.954
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,73
|636.348.646
|% -1,09
|
|ODAS
|2,47
|366.363.398
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,10
|620.862.968
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,28
|1.714.222.029
|% 1,46
|
|TSKB
|1,95
|214.908.601
|% -2,01
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7863
|14,7915
|% 0,16
|
|Euro
|15,8046
|15,8116
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7511
|18,8451
|% -0,13
|
|Frank
|15,3714
|15,4640
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|11,52
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,52
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,47
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,28
|