***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 11:08
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KONTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sami Aslanhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073037
BIST
11:103.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 35,04
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:1018,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:1018,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:10976,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,70
|Açılış
|: 976,08
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PENTA
|644,10
|13.254.094
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|38.418.786
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.176.909
|% 9,95
|
|MZHLD
|122,80
|21.608.214
|% 9,94
|
|TRCAS
|22,78
|55.172.492
|% 9,94
|
|ISSEN
|43,36
|24.555.705
|% -7,98
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,13
|9.297.489
|% -4,18
|
|MEGAP
|4,13
|9.297.489
|% -4,18
|
|THYAO
|99,95
|2.252.847.481
|% 2,62
|
|VAKBN
|9,16
|1.813.630.535
|% 6,51
|
|HALKB
|8,98
|1.720.748.371
|% 5,40
|
|AKBNK
|16,04
|1.461.043.899
|% 2,10
|
|YKBNK
|9,83
|1.429.451.248
|% 1,03
|
|VAKBN
|9,16
|1.813.630.535
|% 6,51
|
|EKGYO
|4,50
|889.854.556
|% 1,12
|
|HALKB
|8,98
|1.720.748.371
|% 5,40
|
|YKBNK
|9,83
|1.429.451.248
|% 1,03
|
|TSKB
|2,81
|355.436.274
|% 0,72
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,5973
|% 0,01
|
|Euro
|18,2121
|18,2241
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,8066
|20,9109
|% 0,22
|
|Frank
|18,4434
|18,5545
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9320
|4,9568
|% 0,16
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|3,27
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,98
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.651
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.241
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|1,31
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Seans Raporu
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