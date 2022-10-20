***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 11:20
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KONTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ünsalan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073040
BIST
11:573.912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 31,92
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:5718,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:5718,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:57974,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,92
|Açılış
|: 974,29
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:57
|PENTA
|644,10
|13.496.276
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|39.310.197
|% 9,96
|
|CONSE
|8,28
|274.424.674
|% 9,96
|
|ETILR
|9,28
|29.751.056
|% 9,95
|
|ERCB
|58,00
|178.641.373
|% 9,95
|
|ISSEN
|43,38
|37.129.120
|% -7,94
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,16
|12.451.119
|% -3,48
|
|MEGAP
|4,16
|12.451.119
|% -3,48
|
|EGEPO
|12,46
|8.770.375
|% -3,26
|
|KONTR
|93,85
|1.541.682.040
|% 3,93
|
|GESAN
|161,10
|467.301.536
|% 7,69
|
|CONSE
|8,28
|274.424.674
|% 9,96
|
|YEOTK
|60,45
|223.352.864
|% 7,37
|
|BARMA
|82,20
|183.120.559
|% 1,61
|
|CONSE
|8,28
|274.424.674
|% 9,96
|
|SEGYO
|1,70
|52.051.087
|% 4,94
|
|MOBTL
|3,29
|69.567.299
|% 0,30
|
|KONTR
|93,85
|1.541.682.040
|% 3,93
|
|HUNER
|6,64
|92.548.275
|% 0,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5920
|18,5961
|% 0,00
|
|Euro
|18,2086
|18,2195
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7525
|20,8566
|% -0,04
|
|Frank
|18,4070
|18,5179
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% 0,17
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|0,17
|
|Altın Gr.
|974
|975
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.643
|6.722
|9,00
|
|Yarım
|3.237
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|0,84
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:11HUBVC
Yüzde 6.32 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 278 adet işlem
-
12:10YEOTK
Yüzde 7.64 oranında artışla 60.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 738, 150 adet işlem
-
12:09KONYA
Yüzde 4.13 oranında artışla 2, 042.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 943 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, HEKTS, ASELS
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 41 artarak (% 0.86 ) 3, 468