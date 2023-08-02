***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2023 09:11
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KONTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ünsalan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179480
BIST
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10:267.211
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 42,66
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2626,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2629,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0604
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:261.689,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.964.000
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.111.749
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,70
|1.831.596.007
|% 1,60
|
|SASA
|64,75
|1.547.947.062
|% 0,54
|
|ASTOR
|113,60
|1.013.063.500
|% 0,44
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|ASELS
|75,35
|662.768.094
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,63
|426.234.587
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,88
|244.382.235
|% 2,62
|
|IHLAS
|1,13
|45.939.002
|% 1,80
|
|IHYAY
|1,40
|54.949.124
|% 9,37
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9411
|26,9935
|% 0,21
|
|Euro
|29,6462
|29,6566
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3338
|34,5060
|% 0,05
|
|Frank
|30,6667
|30,8515
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,16
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,61
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.157
|26,00
|
|Yarım
|5.535
|5.604
|13,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|0,01
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,61
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, ENKAI, KCHOL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, KOZAA, THYAO
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 68 artarak (% 0.62 ) 6, 434
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ATAKP, FZLGY, ULAS, MMCAS, SEYKM, UZERB, TETMT, IHYAY, EDATA
-
10:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, EDIP, AVHOL