***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2023 09:15
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sami Aslanhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222539
BIST
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12:368.018
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -39,29
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
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8.014
En Yüksek
8.112
12:3628,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0627
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3631,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0473
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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31,2778
En Düşük
31,1381
12:361.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.882,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:34
|CMBTN
|1.958,00
|63.659.559
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|295.206.334
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.539.752
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.498.220
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.164.783
|% -9,95
|
|LIDER
|148,20
|240.207.505
|% -9,52
|
|IHLGM
|1,86
|62.925.488
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,80
|361.832.893
|% -8,12
|
|SAFKR
|31,76
|41.031.051
|% -7,13
|
|ISCTR
|22,90
|3.511.079.784
|% 2,23
|
|THYAO
|256,25
|2.551.396.887
|% -1,06
|
|AKBNK
|37,18
|2.426.599.631
|% 1,70
|
|YKBNK
|20,52
|2.221.860.935
|% 1,18
|
|BINHO
|354,00
|2.037.541.261
|% 1,94
|
|ISCTR
|22,90
|3.511.079.784
|% 2,23
|
|EKGYO
|7,47
|852.902.645
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,52
|2.221.860.935
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,20
|122.355.320
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,18
|2.426.599.631
|% 1,70
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9351
|28,9401
|% 0,20
|
|Euro
|31,2483
|31,2660
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3627
|36,5450
|% 0,29
|
|Frank
|32,9364
|33,1348
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6961
|7,7347
|% 0,25
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|903,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,65
|947,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,87
|2.023,15
|% 0,66
|