***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.06.2021 22:01
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
03.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak belirlenen Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, genel kurulda bulunan pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939989
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
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|Önceki Kapanış
|: 1.431
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1.441
En Düşük
1.412
18:058,7108
En Yüksek
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|: 1,37%
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|Açılış
|: 8,7050
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|Önceki Kapanış
|: 8,5950
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8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5857
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,5700
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|Önceki Kapanış
|: 10,4800
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10,6128
En Düşük
10,4950
18:05524,47
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|: -0,53%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7046
|8,7108
|% 1,37
|
|Euro
|10,5753
|10,5857
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,2419
|12,3033
|% 0,84
|
|Frank
|9,5958
|9,6536
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-35,60
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,30
|71,30
|-0,05
|