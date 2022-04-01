***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 22:29
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2022 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015256
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0127
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,55
|Açılış
|: 908,18
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
905,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6819
|14,6949
|% 0,16
|
|Euro
|16,2151
|16,2340
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1980
|19,2942
|% -0,12
|
|Frank
|15,8085
|15,9037
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-13,75
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,26
|