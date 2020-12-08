***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantıda, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Şirketimizin Bilgilendirme Politikası" nın Ek'de yer aldığı şekilde kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892212BIST