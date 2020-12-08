***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
08.12.2020 21:57
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantıda, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Şirketimizin Bilgilendirme Politikası" nın Ek'de yer aldığı şekilde kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892212
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7893
18:059,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4353
18:05470,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,03
|Açılış
|: 470,13
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8147
|7,8206
|% 0,14
|
|Euro
|9,4593
|9,4652
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,3998
|10,4520
|% -0,17
|
|Frank
|8,7506
|8,8033
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0763
|2,0867
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|6,73
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,63
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,87
|48,87
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
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17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM