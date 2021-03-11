***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı2021/4SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi:11/03/2021 Karar Sayısı: 2021/4 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2020 yılına ait konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Sami Aslanhan Ömer Ünsalan Murat Özvardar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp Orkun Özgencilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917503BIST