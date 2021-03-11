***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
11.03.2021 19:31
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
2021/4
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi:11/03/2021 Karar Sayısı: 2021/4 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2020 yılına ait konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Sami Aslanhan Ömer Ünsalan Murat Özvardar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp Orkun Özgencil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917503
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4703
|7,4757
|% -0,38
|
|Euro
|8,9525
|8,9642
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,4207
|10,4730
|% 0,11
|
|Frank
|8,0565
|8,1050
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9891
|1,9991
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-2,29
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|1,54
|
Seans Raporu
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17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
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17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB