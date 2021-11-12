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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

12.11.2021 20:56
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kontrolmatik Cameroun Sarl
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü Enerji Santrali ve Endustriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
9.500.000 CFA (Yaklaşık 14.478 Euro)
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.11.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
9.500.000 CFA (Yaklaşık 14.478 Euro)
Beher Payın Alış Fiyatı
Nominal Tutar
Toplam Tutar
9.500.000 CFA (Yaklaşık 14.478 Euro)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,027
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,082
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Afrika kıtasındaki iş geliştirme faaliyetlerimize katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

31.05.2021 tarihli KAP paylaşımızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, "İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarımızda daha aktif şekilde yer almak için Kamerun Cumhuriyeti'nde %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verildiğini" duyurmuştuk. Söz konusu şirket %100 bağlı ortaklığımız olarak "Kontrolmatik Cameroun Sarl" ünvanıyla ve  9.500.000 CFA (Yaklaşık 14.478 Euro) sermayeyle
Kamerun Cumhuriyeti'nde kurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977538


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