***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 121.764.296 97.293.063 51.399.975 53.503.257Satışların Maliyeti28 -96.691.308 -76.019.608 -39.076.480 -45.915.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.072.988 21.273.455 12.323.495 7.587.546BRÜT KAR (ZARAR)25.072.988 21.273.455 12.323.495 7.587.546Genel Yönetim Giderleri29-30 -5.765.144 -7.128.226 -2.435.802 -1.739.480Pazarlama Giderleri29-30 -1.800.874 -3.608.254 -1.184.841 -1.530.954Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -5.000 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 34.873.266 11.816.055 18.393.040 3.936.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -27.670.876 -11.895.230 -15.563.504 -2.882.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.704.360 10.457.800 11.532.388 5.370.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 491.100 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -22.439 -14.882 -9.843 -8.980FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.173.021 10.442.918 11.522.545 5.361.738Finansman Gelirleri34 152.673 649.619 18.242 405.366Finansman Giderleri33 -7.898.007 -4.089.312 -4.498.137 -1.382.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.427.687 7.003.225 7.042.650 4.385.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -4.037.078 -524.779 -2.246.445 -656.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -2.902.733 0 -1.661.023 21.345Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -1.134.345 -524.779 -585.422 -678.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 13.390.609 6.478.446 4.796.205 3.728.342DÖNEM KARI (ZARARI)13.390.609 6.478.446 4.796.205 3.728.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.504 -55.701 -8.053 -24.965Ana Ortaklık Payları13.415.113 6.534.147 4.804.258 3.753.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,50800000 16,33500000 2,65700000 9,38300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.614.753 -4.501.561Dönem Karı (Zararı)37 4.037.078 524.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-477.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -477.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.169.742 -15.330.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -19.710.131 -18.344.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.289.760 -15.114.474Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler3.011.825 -6.190.307Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 3.011.825 -6.190.307Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -41.463.012 161.802Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -15.437.144 -19.871.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 39.206.200 28.847.641Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -407.212 327.228Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.035.578 2.270.858Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 -11.534.071 13.423.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.510.859 -840.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -2.920.863 -1.058.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 1.410.004 217.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.320.016 -4.395.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -49.774 -44.201Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -1.244.963 -62.051YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-907.978 -9.321.511Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri640.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri640.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.547.978 -430.239Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.409.898 -376.318Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -138.080 -53.921Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -8.891.272FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.270.984 12.034.375Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 38.084.900 13.934.089Ödenen Faiz33 -2.911.809 -2.268.062Alınan Faiz34 97.893 360.348YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.251.747 -1.788.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.251.747 -1.788.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.250.923 20.676.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.999.176 18.887.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 17.999.176 21.250.923Ticari Alacaklar10 76.062.360 56.352.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 8.629.473 4.327.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 67.432.887 52.024.328Diğer Alacaklar11 34.881.130 28.591.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 9.951.026 11.425.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.930.104 17.165.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 7.107.299 9.265.763Stoklar13 50.403.738 8.940.726Peşin Ödenmiş Giderler24 29.863.005 14.315.256İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 7.291.287 9.133.634İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 22.571.718 5.181.622Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.327.590 1.325.317Diğer Dönen Varlıklar26 3.119.687 1.201.097ARA TOPLAM221.763.985 141.242.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR221.763.985 141.242.681DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 -36.546 -14.107Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 20.160.522 20.164.000Maddi Duran Varlıklar18 12.790.811 12.750.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 227.729 174.749Peşin Ödenmiş Giderler24 249.405 360.010Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.275.088 1.319.440TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.667.009 34.754.788TOPLAM VARLIKLAR256.430.994 175.997.469KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 53.315.528 19.088.502Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.540.007 5.359.386Ticari Borçlar10 89.262.607 50.056.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 973.182 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 88.289.425 50.056.407Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 1.087.778 1.494.990Diğer Borçlar11 837.965 3.873.543İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 375.642 3.461.597İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 462.323 411.946Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 1.945.731 1.092.370Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 31.081.860 42.615.931İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 0 579.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 31.081.860 42.036.351Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.657.770 0Kısa Vadeli Karşılıklar650.273 512.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 650.273 512.851Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.847.565 437.561ARA TOPLAM188.227.084 124.531.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.227.084 124.531.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.089.131 5.411.878Uzun Vadeli Karşılıklar753.978 1.043.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 753.978 1.043.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 3.661.327 2.599.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.504.436 9.055.611TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.731.520 133.587.152ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.796.546 42.482.885Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.262.499 4.363.951Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.262.499 4.363.951Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 4.454.288 4.454.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -191.789 -90.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.299 10.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 8.108.635 454.243Net Dönem Karı veya Zararı37 13.415.113 27.654.392Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -97.072 -72.568TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.699.474 42.410.317TOPLAM KAYNAKLAR256.430.994 175.997.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.569.565 4.454.288 -39.757 10.299 -958.674 1.412.917 12.448.638 4.645 12.453.283Transferler1.412.917 -1.412.917Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -52.884 6.534.147 6.481.263 -55.701 6.425.562Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.000 8.000Dönem Sonu Bakiyeler7.659.565 4.454.288 -92.641 10.299 454.243 6.534.147 18.929.901 -43.056 18.886.845Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Transferler27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -101.452 13.415.113 13.313.661 -24.504 13.289.157Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 4.454.288 -191.789 10.299 8.108.365 13.415.113 55.796.546 -97.072 55.699.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 13.390.609 6.478.446 4.796.205 3.728.342DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.452 -52.884 -52.379 -18.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -130.067 -67.800 -67.153 -24.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27-36 28.615 14.916 14.774 5.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 28.615 14.916 14.774 5.317Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.452 -52.884 -52.379 -18.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.289.157 6.425.562 4.743.826 3.709.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27-36 -24.504 -55.701 -8.053 -24.965Ana Ortaklık Payları27-36 13.313.661 6.481.263 4.751.879 3.734.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887396BIST