***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 201.141.518 186.625.739Satışların Maliyeti28 -153.569.429 -147.183.422TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.572.089 39.442.317BRÜT KAR (ZARAR)47.572.089 39.442.317Genel Yönetim Giderleri29-30 -15.651.856 -8.829.244Pazarlama Giderleri29-30 -5.957.733 -4.644.716Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -875.333 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 46.814.518 18.819.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -40.255.270 -20.678.187ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.646.415 24.109.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.863.147 9.755.122Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -196.900 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -39.603 -18.697FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.273.059 33.845.823Finansman Gelirleri34 1.712.076 758.476Finansman Giderleri33 -10.986.107 -5.549.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.999.028 29.054.623Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -3.011.823 -1.489.444Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -3.136.803 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 124.980 -1.489.444SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 23.987.205 27.565.179DÖNEM KARI (ZARARI)37 23.987.205 27.565.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.254 -89.213Ana Ortaklık Payları23.978.951 27.654.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,82900000 69,13600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.491.455 -5.293.976Dönem Karı (Zararı)37 23.987.205 27.565.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.213.382 -2.948.151Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 1.755.524 1.659.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-34.233 916.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -83.510 916.052Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 49.277 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.936.165 2.695.883Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -950.872 -469.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.887.037 3.165.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler32 -3.018.000 -9.727.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 39.603 18.697Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 3.011.823 1.489.444Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-477.500 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -477.500 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-84.837.552 -29.747.606Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -4.881.895 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -56.899.049 -38.377.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.192.111 -25.170.389Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9.792.182 -6.859.836Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 9.792.182 -6.859.836Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -50.899.911 7.118.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -6.231.466 -7.276.188Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 31.273.686 34.339.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -173.503 604.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.804.319 3.507.551Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 -5.052.727 4.520.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.152.661 -2.154.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -1.814.691 -2.128.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 662.030 -25.922Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.636.965 -5.130.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -77.362 -101.347Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -1.777.128 -62.051YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.331.608 -9.491.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri640.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri640.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.971.608 -600.265Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.815.112 -486.071Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -156.496 -114.194Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -8.891.272FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.659.470 15.359.891Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.394.375 2.430.435Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 67.394.375 2.430.435Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)27 12.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 26.201.260 15.613.339Ödenen Faiz33 -4.887.037 -3.165.088Alınan Faiz34 950.872 469.205YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.836.407 574.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.836.407 574.378DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 21.250.923 20.676.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.087.330 21.250.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 52.087.330 21.250.923Finansal Yatırımlar7 4.881.895 0Ticari Alacaklar10 113.251.278 56.352.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14154 8.946.295 4.327.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 104.304.983 52.024.328Diğer Alacaklar11 25.399.259 28.591.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14185 21.555 11.425.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 25.377.704 17.165.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 643.465 9.265.763Stoklar13 59.840.637 8.940.726Peşin Ödenmiş Giderler24 20.568.126 14.315.256İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 358.095 9.133.634İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 20.210.031 5.181.622Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.709.468 1.325.317Diğer Dönen Varlıklar26 1.631.637 1.201.097ARA TOPLAM281.013.095 141.242.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR281.013.095 141.242.681DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 -53.710 -14.107Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 23.182.000 20.164.000Maddi Duran Varlıklar18 12.765.720 12.750.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 213.309 174.749Peşin Ödenmiş Giderler24 338.606 360.010Ertelenmiş Vergi Varlığı36 2.614.356 1.319.440TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.060.281 34.754.788TOPLAM VARLIKLAR320.073.376 175.997.469KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 42.323.145 19.088.502Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.851.453 5.359.386Ticari Borçlar10 81.330.093 50.056.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 81.330.093 50.056.407Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 1.321.487 1.494.990Diğer Borçlar11 69.224 3.873.543İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14185 0 3.461.597İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 69.224 411.946Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 2.262.254 1.092.370Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 37.563.204 42.615.931İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 0 579.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 37.563.204 42.036.351Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.359.675 0Kısa Vadeli Karşılıklar649.258 512.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 649.258 512.851Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.099.591 437.561ARA TOPLAM174.829.384 124.531.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.829.384 124.531.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.886.428 5.411.878Uzun Vadeli Karşılıklar903.312 1.043.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 854.035 1.043.784Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 49.277 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 3.727.127 2.599.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.516.867 9.055.611TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER186.346.251 133.587.152ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.791.439 42.482.885Ödenmiş Sermaye27 38.062.500 10.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 59.331.875 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.299.179 4.363.951Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.299.179 4.363.951Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 4.477.856 4.454.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -178.677 -90.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.299 10.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 8.108.635 454.243Net Dönem Karı veya Zararı37 23.978.951 27.654.392Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -64.314 -72.568TOPLAM ÖZKAYNAKLAR133.727.125 42.410.317TOPLAM KAYNAKLAR320.073.376 175.997.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.569.565 4.454.288 -39.757 10.299 -958.674 1.412.917 12.448.638 4.645 12.453.283Transferler27 1.412.917 -1.412.917Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -50.580 27.654.392 27.603.812 -89.213 27.514.599Sermaye Arttırımı27 2.430.435 2.430.435 2.430.435Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması27 12.000 12.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -90.337 10.299 454.343 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Transferler27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 23.568 -88.340 23.978.951 23.914.179 8.254 23.922.433Sermaye Arttırımı27 8.062.500 59.331.875Dönem Sonu Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 23.987.205 27.565.179DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-64.772 -50.580Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -107.530 -64.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.758 14.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 42.758 14.266Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.772 -50.580TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.922.433 27.514.599Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27-36 8.254 -89.213Ana Ortaklık Payları27-36 23.914.179 27.603.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910639BIST