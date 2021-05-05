***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 103.488.738 32.572.331Satışların Maliyeti28 -80.035.670 -28.345.196TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.453.068 4.227.135BRÜT KAR (ZARAR)23.453.068 4.227.135Genel Yönetim Giderleri29-30 -5.757.217 -1.630.615Pazarlama Giderleri29-30 -2.774.162 -339.467Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -407.359 -5.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 28.171.544 9.240.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.854.820 -6.546.655ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.831.054 4.946.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.387.103 477.500Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -46.363 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -2.360 -4.310FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.169.434 5.419.232Finansman Gelirleri34 874.695 107.140Finansman Giderleri33 -6.144.311 -1.254.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.899.818 4.272.312Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -4.125.693 -324.354Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -4.133.045 -245.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 7.352 -79.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.774.125 3.947.958DÖNEM KARI (ZARARI)17.774.125 3.947.958Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.398 -6.638Ana Ortaklık Payları17.782.523 3.954.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,46700000 5,14100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.795.441 -4.617.053Dönem Karı (Zararı)37 17.774.125 3.947.958Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.004.290 660.385Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 927.187 427.836Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13.769 -81.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 18.108 -81.691Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -31.877 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler962.819 463.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -762.903 -52.439Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.725.722 515.515Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 2.360 4.310Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 4.125.693 324.354Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -477.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 0 -477.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.931.798 -9.193.967Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 960.478 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -47.312.509 -610.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.661.063 -7.707.842Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-3.657.919 8.761.238Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -3.657.919 8.761.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 5.366.369 6.121.405Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -18.924.757 -14.619.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 34.381.383 2.720.507Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 513.804 -261.289Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 72.932 -203.663Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 5.013.680 -4.368.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler315.804 974.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -1.254.947 778.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 1.570.751 196.126Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.153.383 -4.585.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -78.973 -23.826Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -1.563.085 -7.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.853.281 -582.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 640.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 640.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.853.281 -1.222.218Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.819.131 -1.201.042Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -10.034.150 -21.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.992.694 8.024.408Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 6.955.513 8.487.484Ödenen Faiz33 -1.725.722 -515.515Alınan Faiz34 762.903 52.439YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.656.028 2.825.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.656.028 2.825.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.087.330 21.250.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 39.431.302 24.076.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 39.431.302 52.087.330Finansal Yatırımlar7 3.921.417 4.881.895Ticari Alacaklar10 160.563.787 113.251.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 6.868.287 8.946.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 153.695.500 104.304.983Diğer Alacaklar11 31.060.322 25.399.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 129.283 21.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 30.931.039 25.377.704Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 3.731.548 643.465Stoklar13 54.474.268 59.840.637Peşin Ödenmiş Giderler24 39.535.165 20.568.126İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 0 358.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 39.535.165 20.210.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.808.819 2.709.468Diğer Dönen Varlıklar26 2.787.233 1.631.637ARA TOPLAM338.313.861 281.013.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR338.313.861 281.013.095DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 -56.070 -53.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 23.182.000 23.182.000Maddi Duran Varlıklar18 14.079.565 12.765.720Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.825.558 213.309Peşin Ödenmiş Giderler24 296.324 338.606Ertelenmiş Vergi Varlığı36 2.992.221 2.614.356TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.319.598 39.060.281TOPLAM VARLIKLAR388.633.459 320.073.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 46.870.776 42.323.145Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 9.269.182 6.851.453Ticari Borçlar10 115.711.476 81.330.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 1.835.291 1.321.487Diğer Borçlar11 142.156 69.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 20.956 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 121.200 69.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 1.692.418 2.262.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 42.576.884 37.563.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.929.635 1.359.675Kısa Vadeli Karşılıklar803.646 649.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 803.646 649.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 2.670.342 1.099.591ARA TOPLAM225.501.806 174.829.384TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.501.806 174.829.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.876.581 6.886.428Uzun Vadeli Karşılıklar733.731 903.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 716.331 854.035Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 17.400 49.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.082.130 3.727.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.692.442 11.516.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER237.194.248 186.346.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.511.923 133.791.439Ödenmiş Sermaye27 38.062.500 38.062.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 59.331.875 59.331.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.237.140 4.299.179Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.237.140 4.299.179Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 4.477.856 4.477.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -240.716 -178.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.299 10.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 32.087.586 8.108.635Net Dönem Karı veya Zararı37 17.782.523 23.978.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -72.712 -64.314TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.439.211 133.727.125TOPLAM KAYNAKLAR388.633.459 320.073.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Transferler27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -49.626 3.954.596 3.904.970 -6.638 3.898.332Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -139.963 10.299 8.108.635 3.954.596 46.387.855 -79.206 46.308.649Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125Transferler27 23.978.651 -23.978.651 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -62.039 17.782.523 17.720.484 -8.398 17.712.086Dönem Sonu Bakiyeler38.062.500 4.477.856 -240.716 10.299 32.087.586 17.782.523 151.511.923 -72.712 151.439.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 17.774.125 3.947.958DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-62.039 -49.626Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -77.549 -63.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27-36 15.510 13.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 15.510 13.997Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-62.039 -49.626TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.712.086 3.898.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27-36 17.720.484 3.904.970Ana Ortaklık Payları27-36 -8.398 -6.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934717BIST