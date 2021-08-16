***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 194.023.994 90.535.256 70.364.321 37.791.990Satışların Maliyeti28 -132.212.908 -52.177.238 -57.614.828 -29.269.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.811.086 38.358.018 12.749.493 8.522.358BRÜT KAR (ZARAR)61.811.086 38.358.018 12.749.493 8.522.358Genel Yönetim Giderleri29-30 -9.897.398 -4.140.181 -3.329.342 -1.698.727Pazarlama Giderleri29-30 -10.887.341 -8.113.179 -616.033 -276.566Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -1.337.856 -930.497 -5.000 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 49.658.810 21.487.266 16.480.226 7.239.582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -32.207.617 -14.352.797 -12.107.372 -5.560.717ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.139.684 32.308.630 13.171.972 8.225.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.476.517 1.089.414 491.100 13.600Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -529.833 -483.470 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 3.966 6.326 -12.596 -8.286FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.090.334 32.920.900 13.650.476 8.231.244Finansman Gelirleri34 1.908.489 1.033.794 134.431 27.291Finansman Giderleri33 -12.168.519 -6.024.208 -3.399.870 -2.145.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.830.304 27.930.486 10.385.037 6.112.725Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -7.478.966 -3.353.273 -1.790.633 -1.466.279Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -7.825.662 -3.692.617 -1.241.710 -996.623Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 346.696 339.344 -548.923 -469.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.351.338 24.577.213 8.594.404 4.646.446DÖNEM KARI (ZARARI)42.351.338 24.577.213 8.594.404 4.646.446Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-111.058 -102.660 -16.451 -9.813Ana Ortaklık Payları42.462.396 24.679.873 8.610.855 4.656.259Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 1,11300000 0,64600000 0,34900000 0,86300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.382.734 -28.158.413Dönem Karı (Zararı)37 42.351.338 8.594.404Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.933.262 3.396.136Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 2.443.100 859.703Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-97.002 40.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -65.125 40.987Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -31.877 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.894.342 1.169.717Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -1.564.216 -79.651Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.458.558 1.249.368Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -3.966 12.596Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 7.478.966 1.790.633Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-782.178 -477.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -782.178 -477.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.443.367 -39.864.412Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -707.054 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -26.757.270 -4.294.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.946.413 -7.949.382Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.267.319 7.067.553Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 -1.267.319 7.067.553Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 4.474.363 6.444.195Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -32.356.574 -18.122.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -34.443.656 -3.627.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 401.812 -285.882Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.936.020 -2.225.183Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 39.983.946 -17.758.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.761.222 887.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -4.683.799 358.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -77.423 528.670Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.158.767 -27.873.872Çalışanlara Sağlanan Fapsamında Yapılan Ödemeler22 -109.099 -33.023Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -4.114.868 -251.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.761.392 -601.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri782.178 640.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri782.178 640.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.543.570 -1.241.760Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.871.268 -1.214.338Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -13.672.302 -27.422FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.235.390 27.680.190Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 57.129.732 28.849.907Ödenen Faiz33 -3.458.558 -1.249.368Alınan Faiz34 1.564.216 79.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.091.264 -1.079.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.091.264 -1.079.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.087.330 21.250.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 84.178.594 20.170.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 84.178.594 52.087.330Finansal Yatırımlar7 5.075.118 4.881.895Ticari Alacaklar10 140.008.548 113.251.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 6.897.120 8.946.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 133.111.428 104.304.983Diğer Alacaklar11 28.345.672 25.399.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 480.837 21.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 27.864.835 25.377.704Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 2.933.796 643.465Stoklar13 55.366.274 59.840.637Peşin Ödenmiş Giderler24 52.942.541 20.568.126İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 41.177 358.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 52.901.364 20.210.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 3.004.836 2.709.468Diğer Dönen Varlıklar26 6.020.068 1.631.637ARA TOPLAM377.875.447 281.013.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR377.875.447 281.013.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 519.957 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 -49.744 -53.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 23.182.000 23.182.000Maddi Duran Varlıklar18 14.591.956 12.765.720Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 12.487.543 213.309Peşin Ödenmiş Giderler24 320.765 338.606Ertelenmiş Vergi Varlığı36 3.740.962 2.614.356TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.793.439 39.060.281TOPLAM VARLIKLAR12.678.066 6.851.453Ticari Borçlar10 46.886.437 81.330.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 103.995 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 46.782.442 81.330.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 1.723.299 1.321.487Diğer Borçlar11 2.005.244 69.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 1.438.624 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 566.620 69.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 3.285.266 2.262.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 77.547.150 37.563.204İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 447 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 77.546.703 37.563.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 5.070.469 1.359.675Kısa Vadeli Karşılıklar884.484 649.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 884.484 649.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.022.168 1.099.591ARA TOPLAM242.084.170 174.829.384TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.084.170 174.829.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 9.531.105 6.886.428Uzun Vadeli Karşılıklar542.497 903.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 525.097 854.035Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 17.400 49.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.475.742 3.727.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.549.344 11.516.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.633.514 186.346.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar176.210.744 133.791.439Ödenmiş Sermaye27 38.062.500 38.062.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 59.331.875 59.331.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.249.962 4.299.179Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.249.962 4.299.179Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 4.477.856 4.477.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -227.894 -178.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.126 0Yabancı Para Çevrim Farkları27 6.126 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.299 10.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 32.087.586 8.108.635Net Dönem Karı veya Zararı37 42.462.396 23.978.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -175.372 -64.314TOPLAM ÖZKAYNAKLAR176.035.372 133.727.125TOPLAM KAYNAKLAR432.668.886 320.073.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Transferler27 20.000.000 7.654.392 -27