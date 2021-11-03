***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 350.362.998 121.764.296 156.339.004 51.399.975Satışların Maliyeti28 -251.492.089 -96.691.308 -119.279.181 -39.076.480TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)98.870.909 25.072.988 37.059.823 12.323.495Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı28 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti28 0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)98.870.909 25.072.988 37.059.823 12.323.495Genel Yönetim Giderleri29-30 -15.292.420 -5.765.144 -5.395.022 -2.435.802Pazarlama Giderleri29-30 -17.097.399 -1.800.874 -6.210.058 -1.184.841Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -2.730.329 -5.000 -1.392.473 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 61.876.515 34.873.266 12.217.705 18.393.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -50.987.726 -27.670.876 -18.780.109 -15.563.504ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.639.550 24.704.360 17.499.866 11.532.388Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 17.798.602 491.100 14.322.085 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -645.883 0 -116.050 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -54.916 -22.439 -58.882 -9.843FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.737.353 25.173.021 31.647.019 11.522.545Finansman Gelirleri34 3.278.784 152.673 1.370.295 18.242Finansman Giderleri33 -15.333.348 -7.898.007 -3.164.829 -4.498.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.682.789 17.427.687 29.852.485 7.042.650Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -9.049.846 -4.037.078 -1.570.880 -2.246.445Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -10.031.077 -2.902.733 -2.205.415 -1.661.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 981.231 -1.134.345 634.535 -585.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 70.632.943 13.390.609 28.281.605 4.796.205DÖNEM KARI (ZARARI)37 70.632.943 13.390.609 28.281.605 4.796.205Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-111.781 -24.504 -723 -8.053Ana Ortaklık Payları70.744.724 13.415.113 28.282.328 4.804.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 1,85600000 0,50800000 0,74300000 2,65700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.089.370 -37.614.753Dönem Karı (Zararı)37 70.632.943 13.390.609Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.752.720 7.459.117Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 4.561.579 1.295.861Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.848 -232.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 28.183 -232.677Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 13.665 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.992.163 2.813.916Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -1.934.368 -97.893Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.926.531 2.911.809Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 54.916 22.439Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 9.049.846 4.037.078Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-947.632 -477.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -947.632 -477.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.192.340 -57.169.742Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -14.648.796 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -103.014.036 -19.710.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.742.144 -6.289.760Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -32.416.520 -41.463.012Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -65.689.155 -15.437.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 5.021.716 39.206.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 865.951 -407.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-6.473.818 3.011.825Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)15 -6.473.818 3.011.825Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.131.323 -3.035.578Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 109.570.873 -11.534.071İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.797.734 -1.510.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -14.354.056 -2.920.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 2.556.322 1.410.004Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-39.806.677 -36.320.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -109.099 -49.774Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -8.173.594 -1.244.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.307.535 -907.978İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -1.250.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri986.830 640.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri986.830 640.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.044.365 -1.547.978Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -23.877.274 -1.409.898Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -22.167.091 -138.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.107.418 35.270.984Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 101.006.229 38.084.900Ödenen Temettüler27 -6.906.648 0Ödenen Faiz33 -4.926.531 -2.911.809Alınan Faiz34 1.934.368 97.893YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.289.487 -3.251.747NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.289.487 -3.251.747DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.087.330 21.250.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 48.797.843 17.999.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 48.797.843 52.087.330Finansal Yatırımlar7 19.016.860 4.881.895Ticari Alacaklar10 216.265.314 113.251.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14154 7.087.173 8.946.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 209.178.141 104.304.983Diğer Alacaklar11 35.141.403 25.399.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14185 6.766.691 21.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 28.374.712 25.377.704Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 6.939.156 643.465Stoklar13 92.257.157 59.840.637Peşin Ödenmiş Giderler24 85.250.868 20.568.126İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 6.723.707 358.095İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 78.527.161 20.210.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 3.004.943 2.709.468Diğer Dönen Varlıklar26 15.690.218 1.631.637ARA TOPLAM522.363.762 281.013.095TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR522.363.762 281.013.095DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 526.298 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 1.141.374 -53.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 23.182.000 23.182.000Maddi Duran Varlıklar18 34.809.206 12.765.720Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 19.613.410 213.309Peşin Ödenmiş Giderler24 1.345.019 338.606Ertelenmiş Vergi Varlığı36 4.732.738 2.614.356TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.350.045 39.060.281TOPLAM VARLIKLAR607.713.807 320.073.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 95.974.965 42.323.145Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 27.043.320 6.851.453Ticari Borçlar10 86.351.809 81.330.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14154 12.290 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 86.339.519 81.330.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 2.187.438 1.321.487Diğer Borçlar11 2.200.547 69.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14185 1.064.981 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.135.566 69.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 2.084.127 2.262.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 147.134.077 37.563.204İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 447 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 147.133.630 37.563.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.217.158 1.359.675Kısa Vadeli Karşılıklar986.841 649.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 986.841 649.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 3.655.913 1.099.591ARA TOPLAM370.836.195 174.829.384TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.836.195 174.829.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 34.048.970 6.886.428Uzun Vadeli Karşılıklar653.725 903.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 590.784 854.035Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 62.941 49.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.814.299 3.727.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.516.994 11.516.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER410.353.189 186.346.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.536.713 133.791.439Ödenmiş Sermaye27 38.062.500 38.062.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 59.331.875 59.331.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.193.910 4.299.179Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.193.910 4.299.179Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 4.477.856 4.477.856Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -283.946 -178.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.467 0Yabancı Para Çevrim Farkları27 12.467 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.617.443 10.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 23.573.794 8.108.635Net Dönem Karı veya Zararı37 70.744.724 23.978.951Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -176.095 -64.314TOPLAM ÖZKAYNAKLAR197.360.618 133.727.125TOPLAM KAYNAKLAR607.713.807 320.073.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317Transferler27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -101.452 13.415.113 13.313.661 -24.504 13.289.157Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 4.454.288 -191.789 10.299 8.108.635 13.415.113 55.796.546 -97.072 55.699.474Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125Transferler27 1.607.144 22.371.807 -23.978.951 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -105.269 12.467 70.744.724 70.651.922 -111.781 70.540.141Kar Payları27 -6.906.648 -6.906.648 0 -6.906.648Dönem Sonu Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -283.946 12.467 1.617.443 23.573.794 70.744.724 197.536.713 -176.095 197.360.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 70.632.943 13.390.609 28.281.605 4.796.205DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.269 -101.452 -56.052 -52.379Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -155.248 -130.067 -74.736 -67.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27-36 49.979 28.615 18.684 14.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 49.979 28.615 18.684 14.774Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.467 0 6.341 0Yabancı Para Çevrim Farkları27 12.467 0 6.341 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-92.802 -101.452 -49.711 -52.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.540.141 13.289.157 28.231.894 4.743.826Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36 -111.781 -24.504 -723 -8.053Ana Ortaklık Payları36 70.651.922 13.313.661 28.232.617 4.751.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974620BIST