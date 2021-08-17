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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

17.08.2021 09:28



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Maddi Hata
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

16.08.2021 tarihli Finansal Rapor bildirimimizde,  Gelir Tablosu bölümünde sehven 01.04.2021-30.06.2021 bölümüne 01.01.2020-30.06.2020 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2020-30.06.2020 bölümüne ise yine sehven 01.04.2021-30.06.2021 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958526


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