***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniMaddi HataDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar16.08.2021 tarihli Finansal Rapor bildirimimizde, Gelir Tablosu bölümünde sehven 01.04.2021-30.06.2021 bölümüne 01.01.2020-30.06.2020 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2020-30.06.2020 bölümüne ise yine sehven 01.04.2021-30.06.2021 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958526BIST