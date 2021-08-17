***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.08.2021 09:28
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Maddi Hata
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
16.08.2021 tarihli Finansal Rapor bildirimimizde, Gelir Tablosu bölümünde sehven 01.04.2021-30.06.2021 bölümüne 01.01.2020-30.06.2020 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2020-30.06.2020 bölümüne ise yine sehven 01.04.2021-30.06.2021 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958526
BIST
12:161.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:168,4162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3869
12:169,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
12:16484,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,22
|Açılış
|: 484,66
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,84
BIST En Aktif Hisseler12:16
|IZFAS
|7,50
|5.142.873
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|PENTA
|78,80
|18.566.997
|% 9,67
|
|ADESE
|1,39
|18.631.753
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,80
|122.581.274
|% 7,14
|
|IDEAS
|41,32
|1.505.040
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.897.885
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,81
|7.529.566
|% -7,87
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|PETKM
|6,06
|490.396.367
|% 0,66
|
|ARCLK
|34,02
|394.801.816
|% 2,90
|
|GARAN
|9,43
|382.886.450
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|335.993.351
|% 0,24
|
|SISE
|8,73
|271.586.452
|% 1,04
|
|PETKM
|6,06
|490.396.367
|% 0,66
|
|MRGYO
|1,10
|58.208.057
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|107.291.424
|% -0,39
|
|GARAN
|9,43
|382.886.450
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|335.993.351
|% 0,24
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4127
|8,4162
|% -0,45
|
|Euro
|9,9042
|9,9086
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5739
|11,6320
|% -0,81
|
|Frank
|9,1936
|9,2489
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2352
|2,2464
|% -0,55
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,56
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,69
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,32
|