***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
16.05.2021 16:59
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 01 Ocak 2021-31 Mart 2021 dönemi sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizin de yer aldığı yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.kontrolmatik.com internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936458
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,5093
En Düşük
8,4096
12:3510,2921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,3044
En Düşük
10,2081
12:35501,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,09
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 499,32
|
501,74
En Düşük
496,97
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|DAGHL
|11,80
|711.247
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|75.487.300
|% 0,00
|
|BLCYT
|18,92
|6.357.879
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|19.010.027
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,10
|12.936.590
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 0,00
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4404
|8,4705
|% -0,37
|
|Euro
|10,2497
|10,2921
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8873
|11,9469
|% -0,18
|
|Frank
|9,3401
|9,3964
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2486
|2,2599
|% -0,52
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|17,51
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,05
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|1,73
|