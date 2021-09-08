***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.09.2021 18:04
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 01.01.2021-30.06.2021 dönemi sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizin de yer aldığı yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.kontrolmatik.com internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962857
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4814
En Düşük
8,4540
18:0510,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0494
En Düşük
10,0057
18:05486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
488,17
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4659
|8,4675
|% 0,06
|
|Euro
|10,0138
|10,0319
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6098
|11,6680
|% -0,05
|
|Frank
|9,1582
|9,2134
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2503
|2,2616
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-1,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem