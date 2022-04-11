***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2021 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak özet bilgilerin ve geleceğe dönük beklentilerimizin yer aldığı, İngilizce olarak hazırlanan yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma https://www.kontrolmatik.com kurumsal internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019372BIST