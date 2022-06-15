***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.06.2022 23:55
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 1.Çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerle, 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerimizin de yer aldığı yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037544
BIST
18:052.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,20
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
18:0517,2320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2513
En Düşük
17,2113
18:0518,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,0909
En Düşük
18,0122
18:051.016,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,54
|Açılış
|: 1.016,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,94
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|243,40
|9.238.047
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.916.951
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.404.085
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|9.221.393
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|36.885.520
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.265.763
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.296,60
|433.343
|% -7,12
|
|FONET
|14,83
|320.191.047
|% -6,02
|
|GARFA
|14,55
|3.282.346
|% -4,96
|
|THYAO
|48,44
|5.876.338.878
|% 3,37
|
|EREGL
|29,96
|3.241.234.388
|% -1,51
|
|SISE
|21,80
|2.186.271.591
|% -0,64
|
|SASA
|44,72
|1.939.990.374
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,66
|1.117.971.135
|% 2,73
|
|TSKB
|2,15
|637.139.958
|% -2,27
|
|MARTI
|1,51
|377.487.969
|% 7,86
|
|YKBNK
|4,76
|954.914.256
|% 3,03
|
|DOHOL
|4,11
|806.711.119
|% 1,99
|
|ISCTR
|4,77
|738.318.843
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2288
|17,2326
|% -0,03
|
|Euro
|17,9930
|18,0512
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9077
|21,0126
|% 1,21
|
|Frank
|17,2581
|17,3620
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5780
|4,6010
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|26,15
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|13,73
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.746
|6.880
|92,00
|
|Yarım
|3.312
|3.365
|45,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.682
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,73
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,34
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem