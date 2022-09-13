***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
13.09.2022 10:35
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 2.Çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerle, 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin güncellenmiş beklentilerimizin de yer aldığı yatırımcı sunumu ingilizce versiyonu ekli dosyada yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062531
BIST
12:353.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 8,94
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:3518,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
12:3518,5525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1038
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:351.013,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.013,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.715.294
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.202.086
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.447.838
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,43
|107.466.823
|% -8,40
|
|TSPOR
|4,78
|81.741.770
|% -6,27
|
|DOGUB
|8,67
|2.639.597
|% -4,93
|
|AKBNK
|19,00
|6.028.205.300
|% 8,51
|
|THYAO
|76,85
|5.172.902.228
|% 2,54
|
|ISCTR
|12,14
|4.917.112.443
|% -3,27
|
|YKBNK
|9,96
|4.826.712.435
|% 2,79
|
|ASELS
|33,28
|3.140.021.216
|% 3,23
|
|YKBNK
|9,96
|4.826.712.435
|% 2,79
|
|EKGYO
|5,40
|2.435.094.187
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,14
|4.917.112.443
|% -3,27
|
|AKBNK
|19,00
|6.028.205.300
|% 8,51
|
|KRDMD
|15,77
|2.718.312.333
|% 3,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2349
|18,2516
|% 0,20
|
|Euro
|18,5457
|18,5541
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3022
|21,4090
|% 0,33
|
|Frank
|19,1142
|19,2293
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.814
|6.860
|4,00
|
|Yarım
|3.320
|3.353
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,03
|