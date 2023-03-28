***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
28.03.2023 00:11
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerin ve geleceğe dönük beklentilerimizin yer aldığı yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma https://www.kontrolmatik.com kurumsal internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128303
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,1157
En Düşük
19,0703
18:0520,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0328
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7258
En Düşük
20,5380
18:051.203,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.203,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.205,89
En Düşük
1.199,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0850
|19,0994
|% 0,07
|
|Euro
|20,6438
|20,6524
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,4391
|23,5566
|% 0,23
|
|Frank
|20,8051
|20,9305
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0687
|5,0941
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,06
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|3,06
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.157
|8.261
|20,00
|
|Yarım
|3.999
|4.042
|9,00
|
|Çeyrek
|1.999
|2.021
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,01
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
-
17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem