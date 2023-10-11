***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
11.10.2023 20:28
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 2. Çeyrek konsolide sonuçlarımıza ilişkin özet bilgiler ile 2023 ve gelecek dönemlere ilişkin güncellenmiş beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumumuz İngilizce ve Türkçe olarak ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204671
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
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|Açılış
|: 8.482
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|Önceki Kapanış
|: 8.443
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8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 27,8050
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,8717
En Düşük
27,6018
18:0529,3977
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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18:051.666,91
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En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
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|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6879
|27,6939
|% -0,08
|
|Euro
|29,3427
|29,4017
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,9650
|34,1354
|% 0,06
|
|Frank
|30,5433
|30,7273
|% 0,12
|
|Riyal
|7,3653
|7,4022
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,90
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,07
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.310
|11.429
|33,00
|
|Yarım
|5.673
|5.736
|21,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|0,15
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|-1,92
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