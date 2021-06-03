***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 10.05.2021Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAĞCILARAdres Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve karara bağlanması4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarih 2020/20 nolu toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması12 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/8 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması15 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı toplantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması16 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2020 tarih 2020/33 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,19 - Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi20 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,21 - Dilekler ve Temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurıul Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurıul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan pay sahipleri listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 03 Haziran 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılmıştır. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939988BIST