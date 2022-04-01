***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.04.2022Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAĞCILARAdres Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması10 - Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,11 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,15 - Dilekler ve Temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Metni .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.202 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.04.2022 Perşembe günü saat 15:00'de, aşağıda yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.kontrolmatik.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ve şirket esas sözleşmemizde belirtilen gerekli diğer mecralarda ilan edilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015257BIST