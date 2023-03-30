***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Tarihi 25.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli , Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.11 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve Temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Metni .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ 2022 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulu'muz, Şirketimiz'in 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2023 Salı günü saat 11:00'de, "Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul" adresinde yapılmasına, pay sahiplerinin TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.kontrolmatik.com internet adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ve şirket esas sözleşmemizde belirtilen gerekli diğer mecralarda ilan edilmesine, oy birliğiyle karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959BIST