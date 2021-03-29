***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İç Yönerge









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanılarak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan "Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ekte yer alan şekliyle belirlenmesine ve bu iç yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına ve şirketimizin 2021 yılında yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921590BIST