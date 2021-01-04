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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

04.01.2021 17:31



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
04/01/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/01/2021
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir
İhale Bedeli
57.850.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz,   04.01.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı" İhalesine katılmış olup, vergiler hariç 57.850.000,00 TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır.  İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896778


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