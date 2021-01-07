***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDiyarbakır 3.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi"İhaleyi Açan TarafDicle Elektrik Dağıtım A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi22/12/1899İhalenin Sonuçlandığı Tarih07/01/2021İhale SonucuSözleşmeye hak kazandığımız tarafımıza bildirilmiştir.İhale Bedeli14.018.692,29İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin katılmış olduğu, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 22.12.2020 tarihli 1005006 ihale numaralı, vergiler hariç 14.018.692,29 TL tutarında teklif verdiği, " Diyarbakır 3.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığımız, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Toplam tutarı vergiler hariç 14.018.692,29 TL olan söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklenmektedir, bu sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2020 tarih ve 2020/33 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde işlem belirsizlik taşıdığından dolayı, kamuya açıklama yapılması hem yatırımcıları yanıltabilecek, hem de Şirketimizin faaliyetlerini rekabet açısından da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenlerle, ilgili iş ve işlem'e ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve/veya iş/işlemin kesinlik arz edecek şekilde şirketimize tebliğ edildiği ya da bu bilginin kamu tarafından duyulması halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde erteleme kararı ile birlikte kamuya mevzuat gereği gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897802BIST