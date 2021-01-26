***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.01.2021 15:37
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Mardin 2.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/01/2021
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
30.560.677,47
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
13.01.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin katılmış olduğu, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 23.12.2020 tarihli 1005000 ihale numaralı, vergiler hariç 30.560.677,47 TL tutarında teklif verdiği, " Mardin 2.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığımızın, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak tarafımıza bildirildiği ve söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu. Sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 30.560.677,47 TL bedelle 26.01.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904446
BIST