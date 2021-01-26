Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.01.2021 15:38



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Batman 6.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/01/2021
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
20.284.997,67
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

           07.01.2021 tarihli açıklamamızda,
Şirketimizin katılmış olduğu,
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 
21.12.2020 tarihli 1005024 ihale numaralı, vergiler hariç 20.284.997,67 TL tutarında teklif verdiği, " Batman 6.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığımızın,
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak tarafımıza bildirildiği ve söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 20.284.997,67 TL bedelle 26.01.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904447


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:231.545
Değişim :  0,29% |  4,46
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.540  
En Yüksek
1.549 En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 254,20 42.125.911 % 10,00  
VAKFN 8,26 26.545.777 % 9,99  
KONTR 44,06 139.132.840 % 9,99  
LUKSK 44,04 5.907.205 % 9,99  
QNBFL 132,10 1.149.793 % 9,99  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Dolar 7,3560 7,3615 % -0,58  
Euro 8,9452 8,9524 % -0,53  
Sterlin 10,0406 10,0909 % -0,50  
Frank 8,2450 8,2947 % -0,71  
Riyal 1,9546 1,9644 % -0,67  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 -0,36  
Altın Gr. 438 438 -3,56  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -28,00  
Tam 2.894 2.967 -28,18  
Yarım 1.399 1.435 -13,63  
Çeyrek 702 718 -6,82  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 0,13  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,03  
B. Petrol 55,98 55,98 0,30  
Seans Raporu 16:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru