***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBatman 6.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşiİhaleyi Açan TarafDicle Elektrik Dağıtım A.Şİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi21/12/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih07/01/2021İhale SonucuSözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli20.284.997,67İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar07.01.2021 tarihli açıklamamızda,Şirketimizin katılmış olduğu,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen21.12.2020 tarihli 1005024 ihale numaralı, vergiler hariç 20.284.997,67 TL tutarında teklif verdiği, " Batman 6.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi" İhalesinde, sözleşmeye hak kazandığımızın,Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesinleşen komisyon kararı olarak tarafımıza bildirildiği ve söz konusu ihaleyle ilgili olarak sözleşmeye davet yazısı beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu.Sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaşmasına müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 20.284.997,67 TL bedelle 26.01.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904447BIST