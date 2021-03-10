***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.03.2021 23:24
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
04/01/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
10/03/2021
İhale Sonucu
İhale Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
57.850.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
04.01.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimiz,04.01.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı" İhalesine katılmış olup,vergiler hariç 57.850.000,00 TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer aldığı,İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu. Tarafımıza ulaşan İhale Komisyonu kararına göre söz konusu ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917147
BIST