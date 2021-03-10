***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımıİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi04/01/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih10/03/2021İhale Sonucuİhale Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından iptal edilmiştir.İhale Bedeli57.850.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar04.01.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimiz,04.01.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı" İhalesine katılmış olup,vergiler hariç 57.850.000,00 TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer aldığı,İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklendiği kamuoyuna duyurulmuştu. Tarafımıza ulaşan İhale Komisyonu kararına göre söz konusu ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917147BIST